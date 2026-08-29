Суббота, 29 Августа 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:09 (UTC+5), 29 Августа 2026

Школы Башкирии переходят на новый электронный дневник

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
Прослушать статью:

С 1 сентября 2026 года общеобразовательные организации республики начнут переходить на федеральную образовательную систему «Моя школа», созданную на базе  платформы «Московская электронная школа» (МЭШ).

О переходе школ республики на эту цифровую площадку власти региона договорились в мае текущего года, сообщал «Башинформ».

С помощью нового элекронного дневника родители смогут оперативно получать информацию о том: как учится ребенок, какие оценки он получает, не пропускает ли занятия,  что задано на дом.

Установить мобильное приложение «Моя школа. Дневник» можно через российские магазины приложений. Доступ к системе осуществляется через учетную запись портала «Госуслуги» (ЕСИА). Родителям и ученикам, у которых еще нет подтвержденной записи, рекомендуется заранее зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Подробная инструкция по авторизации в системе доступна в карточках министерства просвещения республики в канале в Max.

минпросвещение РБ МАХ
минпросвещение РБ МАХ
минпросвещение РБ МАХ
минпросвещение РБ МАХ
минпросвещение РБ МАХ
минпросвещение РБ МАХ
Фото: минпросвещение РБ | МАХ
1 из 6


Зачем Башкирия переходит на МЭШ, читайте в материале «Башинформа».


Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru