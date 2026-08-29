Школы Башкирии переходят на новый электронный дневник

С 1 сентября 2026 года общеобразовательные организации республики начнут переходить на федеральную образовательную систему «Моя школа», созданную на базе платформы «Московская электронная школа» (МЭШ).

О переходе школ республики на эту цифровую площадку власти региона договорились в мае текущего года, сообщал «Башинформ».

С помощью нового элекронного дневника родители смогут оперативно получать информацию о том: как учится ребенок, какие оценки он получает, не пропускает ли занятия, что задано на дом.

Установить мобильное приложение «Моя школа. Дневник» можно через российские магазины приложений. Доступ к системе осуществляется через учетную запись портала «Госуслуги» (ЕСИА). Родителям и ученикам, у которых еще нет подтвержденной записи, рекомендуется заранее зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Подробная инструкция по авторизации в системе доступна в карточках министерства просвещения республики в канале в Max.