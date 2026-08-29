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08:33 (UTC+5), 29 Августа 2026

Школьники Башкирии выбирают инженерные и IT-специальности

Республика Башкортостан заняла лидирующую позицию в стране по выбору предметов естественнонаучного цикла для сдачи Единого государственного экзамена. Об этом сообщил министр образования региона Ильдар Мавлетбердин.

Фото: минпросвещения РБ | сайт
Гульфия Акулова
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По результатам кампании ЕГЭ 2026 года доля выпускников Башкортостана, выбравших профильную математику, информатику и естественные науки, составила 41,82%. Это значительно превышает целевой показатель, установленный распоряжением Правительства России на уровне 35% к 2030 году.

«Сегодня стране нужны инженеры, IT-специалисты и исследователи в естественных науках. Чтобы получить эти востребованные профессии, необходимо сдавать именно эти предметы», — отметил Ильдар Мавлетбердин.

Министр подчеркнул, что республика продолжит активно вести профориентационную работу со школьниками. В планах ведомства — дальнейшее сотрудничество с ведущими предприятиями и вузами региона, чтобы школьники знакомились с реальным производством, участвовали в профильных проектах, видели перспективы трудоустройства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии средний балл ЕГЭ 9 предметов оказался выше показателей в РФ. 

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