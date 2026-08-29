Школьники Башкирии выбирают инженерные и IT-специальности

По результатам кампании ЕГЭ 2026 года доля выпускников Башкортостана, выбравших профильную математику, информатику и естественные науки, составила 41,82%. Это значительно превышает целевой показатель, установленный распоряжением Правительства России на уровне 35% к 2030 году.

«Сегодня стране нужны инженеры, IT-специалисты и исследователи в естественных науках. Чтобы получить эти востребованные профессии, необходимо сдавать именно эти предметы», — отметил Ильдар Мавлетбердин.

Министр подчеркнул, что республика продолжит активно вести профориентационную работу со школьниками. В планах ведомства — дальнейшее сотрудничество с ведущими предприятиями и вузами региона, чтобы школьники знакомились с реальным производством, участвовали в профильных проектах, видели перспективы трудоустройства.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии средний балл ЕГЭ 9 предметов оказался выше показателей в РФ.