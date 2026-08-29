Башкирские дизайнеры одежды примут участие в VI Всемирных играх кочевников

Игры пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Масштабное международное событие объединит традиционные виды спорта и культурное наследие кочевых народов мира.

Уникальную возможность представить свои коллекции получили башкирские дизайнеры Гульсум Хусаинова, Артур Искужин и мастер ювелирного искусства Мария Махнева-Метусова.

— На Играх кочевников впервые нашу республику представит молодой этнодизайнер Артур Искужин. В рамках грандиозного международного фестиваля пройдет конкурс среди молодых дизайнеров. Мы предложили его кандидатуру, и он был выбран среди претендентов со всей страны. Теперь он защитит честь России на этом конкурсе, — отметила член Евразийской ассоциации этнодизайнеров Саима Хасанова.

Заместитель председателя комиссии по культуре и СМИ Всемирного курултая (конгресса) башкир Альфия Байбурина отмечает, что сегодня этноодежду носят не только по праздникам — это уже тренд целого поколения.

— В контексте современной моды, национальной одежды и показов башкирских дизайнеров команда и офис Всемирного курултая башкир — всегда открытая площадка. Она объединяет этнодизайнеров, и вместе мы ищем новые точки для продвижения элементов башкирской одежды, самих дизайнеров и брендов. Приглашения на Всемирные игры кочевников — показатель того, что талант и работы наших башкирских дизайнеров выходят на международный уровень и получают признание, — говорит Альфия Галиевна.

Артур Искужин утверждает, что сегодня этноодежда очень востребована.

— Во-первых, это современно. Во-вторых, этника — это не музейный экспонат, а актуальные силуэты, в которые органично вплетены традиционные смыслы. Надевая такую вещь, человек говорит без слов: «Знаю, кто я, помню свои корни, и мне это идет». Меня вдохновляют корни, башкирская культура, родная природа и личные смыслы. Люблю деконструкцию: брать привычное, разбирать и собирать заново. Мне важно создавать не просто одежду, а уникальную вещь с характером и душой, которую человек будет носить с гордостью.

Мастер-реконструктор башкирской национальной одежды, основательница марафонов по пошиву башкирских традиционных костюмов и аксессуаров, лауреат международных конкурсов Гульсум Хусаинова рассказала, что в в 2025 году участвовала в международном фестивале «Хунарманд» в Узбекистане и ее работы увидели представители Киргизской Республики.

— Они были восхищены моими работами и в этом году пригласили принять участие в качестве мастера-ремесленника в мероприятиях культурной программы VI Всемирных игр кочевников. После возвращения из Кыргызстана, в День национального костюма Республики Башкортостан, мы планируем показ в рамках форума «Атайсал», где башкирские этнодизайнеры представят свои коллекции уже на родной земле, — поделилась Гульсум Хусаинова.

Также на Игры кочевников едет Мария Махнева-Метусова, которая примет участие в Международном конкурсе лучших образцов ремесленной продукции в рамках Культурной программы VI ВИК.

«Буду представлять нашу республику на этом конкурсе и проведу демонстрацию мастерства в ювелирном искусстве, также приму участие на международном круглом столе, посвященному обсуждению опыта развития ремесленного сектора», — отметила мастер.

Всемирные игры кочевников — это не просто спортивные состязания, а фестиваль самобытности, где древние традиции обретают новую жизнь. Программа Игр включает этноспорт, культурные мероприятия и научно просветительскую повестку, демонстрируя богатство и многообразие кочевой культуры.

В спортивную программу войдут традиционные дисциплины, отражающие дух и быт кочевых народов. Культурная составляющая Игр не менее насыщенна: гостей ждут этнодеревни, выставки ремёсел, концерты фольклорных коллективов, мастер классы по традиционным промыслам, дегустации национальной кухни и театрализованные представления. Особое место занимают реконструкции обрядов и исторических сцен, позволяющие погрузиться в атмосферу кочевого мира.