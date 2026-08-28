В Уфе пройдет фестиваль народного творчества

В уфимском парке «Первомайский» в следующую субботу, 5 сентября, состоится фестиваль «Милли оҫталыҡ» — «Национальное мастерство». Здесь каждый сможет прикоснуться к традициям и создать что-то своими руками. В программе:
— живые уроки: создание башкирского национального костюма — нагрудников, тюбетеек, украшений из кораллов, работа с войлоком;
— детская зона: конкурс рисунков, мастер-класс от ДШИ «Атмосфера», изготовление национальных игрушек и первые шаги в игре на народных инструментах;
— игры предков: все желающие смогут попробовать свои силы в старинных состязаниях;
— ярмарка талантов: лучшие работы ремесленников, фермерские продукты, мёд и чай;
— концерт: выступления творческих коллективов.
Начало в 12 часов, вход свободный. Парк находится за ДК «Моторостроитель» в Черниковке.
6+
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.