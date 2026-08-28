В Уфе пройдет фестиваль народного творчества

В уфимском парке «Первомайский» в следующую субботу, 5 сентября, состоится фестиваль «Милли оҫталыҡ» — «Национальное мастерство». Здесь каждый сможет прикоснуться к традициям и создать что-то своими руками. В программе:

— живые уроки: создание башкирского национального костюма — нагрудников, тюбетеек, украшений из кораллов, работа с войлоком;

— детская зона: конкурс рисунков, мастер-класс от ДШИ «Атмосфера», изготовление национальных игрушек и первые шаги в игре на народных инструментах;

— игры предков: все желающие смогут попробовать свои силы в старинных состязаниях;

— ярмарка талантов: лучшие работы ремесленников, фермерские продукты, мёд и чай;

— концерт: выступления творческих коллективов.

Начало в 12 часов, вход свободный. Парк находится за ДК «Моторостроитель» в Черниковке.

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