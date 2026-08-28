В Оренбург поступили 5 новых низкопольных троллейбусов «Синара»

Как пишет «Оренбург Медиа» со ссылкой на губернатора области Евгения Солнцева, обновление этого вида транспорта не проводилось долгие годы, однако ситуация сдвинулась с мертвой точки.

Машины оснащены автономным ходом до 30 км, что позволяет объезжать заторы и работать без контактной сети. В салоне предусмотрены климат-контроль, система информирования, видеонаблюдение и пандусы для маломобильных граждан.

До конца года в Оренбуржье также ждут 20 новых автобусов. Они уже поступают в Орск, Новотроицк и другие муниципалитеты региона.

Ранее новые автобусы получили три спортивные школы Башкирии.