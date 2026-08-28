В Башкирии в выходные дни пройдут массовые проверки водителей

В Башкирии в преддверии и в период выходных дней госавтоинспекция республики проведёт масштабные рейды, направленные на профилактику ДТП.

Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, основной упор будет сделан на выявление водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии, лишенных водительского удостоверения, а также управляющих автомобилем не зарегистрированным в установленном порядке.

Кроме того, повышенное внимание будет уделено безопасности детей в рамках проводимой социальной акции «Не рули, малай!».

«Личным составом Госавтоинспекции совместно с другими службами органов внутренних дел будут обследованы все муниципалитеты на предмет исключения из дорожного движения несовершеннолетних водителей различного вида транспорта, в том числе питбайков. Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без внимания. Не позволяйте им управлять транспортными средствами», — обратился к жителям республики Владимир Севастьянов.



Сообщить о подозрительных водителях можно по «телефону доверия» МВД по Башкирии: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот ГИБДД @GIBDDRB_02bot.

Ранее Владимир Севастьянов назвал самые проблемные участки дорог в Уфе.