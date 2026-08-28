Уфимцев приглашают на соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий»

С 27 сентября по 27 октября пройдет основной этап всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». Соревнования проводятся в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Главная цель проекта — мотивировать людей среднего и старшего возраста больше двигаться. Участникам не нужно проходить специальные дистанции: организаторы будут учитывать все шаги, которые человек делает за день во время работы или прогулок. Команды соревнуются друг с другом по общему количеству пройденных шагов.
Перед основным этапом, с 1 по 20 сентября, состоится предварительный тур для подготовки команд.
К участию приглашаются все желающие: студенты; сотрудники предприятий, трудовые коллективы, жители городов и районов, пенсионеры, семьи, группы любителей здорового образа жизни.
Для участия необходимо собрать команду от 20 до 50 человек. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте соревнований.
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