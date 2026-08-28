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12:06 (UTC+5), 28 Августа 2026

Предложения от жителей Башкирии лягут в основу программы «Единой России»

Фото: соцсети Главы РБ | МАХ
Гульфия Акулова
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Жители Башкортостана направили более 61 тысячи предложений для включения в новую Народную программу партии «Единая Россия». Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, у властей есть множество каналов обратной связи — обращения граждан, комментарии в социальных сетях и личные встречи с жителями. Собранные инициативы уже сейчас помогают определять приоритеты работы: строительство и ремонт школ, детских садов, поликлиник и ФАПов, благоустройство дворов и общественных пространств. В центре внимания остаются вопросы образования, здравоохранения, ЖКХ и дорожной инфраструктуры.

Особое место в предложениях жителей заняла поддержка участников специальной военной операции.

«Это ключевая для нас задача — вместе со всей страной мы живем по принципу „ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ“», — подчеркнул Радий Хабиров.

В республике развернута масштабная работа по поддержке военнослужащих. Только штабы имени Минигали Шаймуратова объединили более 20 тысяч активистов. Они плетут маскировочные сети, которые спасают жизни бойцов, формируют гуманитарные конвои и оказывают помощь семьям военнослужащих.

Глава республики поблагодарил волонтеров за их бескорыстный труд и заверил, что работа по реализации народных инициатив будет продолжена.

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