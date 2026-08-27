В Уфе в выходные закроют набережную Белой для забега

30 августа на набережной реки Белой в Уфе состоится массовый забег «ЗО.БЕГ» («Здоровое Отечество»).
В связи с этим в выходные на набережной ограничат движение транспорта. Проезд закрывается с 22 часов субботы, 29 августа, до 18 часов воскресенья, 30 августа. На участке — от места под памятником Салавату Юлаеву до ул. Сочинской.
Также закрывается спуск на набережную (ул. Генерал-губернатора Перовского) на участке от парковки на нижней площадке уфимского амфитеатра.
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