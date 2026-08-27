В Уфе продлили ограничение в тоннеле Восточного выезда

В Уфе на Восточном выезде до 18 сентября продлены ограничения в южном тоннеле по левой полосе по направлению федеральной трассы М-5 «Урал».

Это связано с работами по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля, пояснили в минтрансе РБ.