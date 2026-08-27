В Уфе по инициативе жителей обустроили игровую площадку детсада

В Уфе продолжается реализация проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает администрация города.

В этом году благодаря участию в ППМИ в детском саду №61 обустроили современное резиновое покрытие на игровой площадке. Обновленная территория площадью 630 квадратных метров теперь стала более безопасной и удобной для детей. Детский сад посещают около 500 воспитанников.

ППМИ – это отличный пример того, как совместными усилиями жителей и муниципалитета удается оперативно решать важные вопросы благоустройства территорий города. Сейчас продолжается сбор проектов на будущий 2027 год. Жители Уфы могут вносить свои предложения по благоустройству.

Ранее сообщалось о собраниях жителей по программе поддержки местных инициатив.