В Москву отправят обоз с гостинцами для студентов из Башкирии

Из Башкирии в Москву отправят очередной продовольственный обоз в рамках социального проекта «Из Башкортостана с любовью». Маршрут проходит через Учалы, Белорецк, Аскарово, Серменево, Уфу, Чекмагуш, Дюртюли, Нефтекамск и Агидель.

Как сообщили в минмолодежи региона, ежегодная акция «Из Башкортостана с любовью» призвана помочь родным и близким передать молодым людям не только продукты питания, но и предметы быта: постельное белье, кухонную утварь и другое. Вещи и продукты можно будет принести 10 и 11 сентября.

Напомним, акцию запустили по просьбе самих студентов и при поддержке Главы Башкирии Радия Хабирова. Планируется, что такие акции будут проходить не менее трёх раз в учебный год: после ноябрьских праздников, по окончании зимних каникул и перед началом летней сессии.