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16:31 (UTC+5), 27 Августа 2026

В Москву отправят обоз с гостинцами для студентов из Башкирии

Акция направлена на поддержку студентов и аспирантов республики, обучающихся в вузах столицы.

Фото: пресс-служба | минмолодежи РБ
Инсаф Хужабирганов

Из Башкирии в Москву отправят очередной продовольственный обоз в рамках социального проекта «Из Башкортостана с любовью». Маршрут проходит через Учалы, Белорецк, Аскарово, Серменево, Уфу, Чекмагуш, Дюртюли, Нефтекамск и Агидель.

Как сообщили в минмолодежи региона, ежегодная акция «Из Башкортостана с любовью» призвана помочь родным и близким передать молодым людям не только продукты питания, но и предметы быта: постельное белье, кухонную утварь и другое. Вещи и продукты можно будет принести 10 и 11 сентября.

Напомним, акцию запустили по просьбе самих студентов и при поддержке Главы Башкирии Радия Хабирова. Планируется, что такие акции будут проходить не менее трёх раз в учебный год: после ноябрьских праздников, по окончании зимних каникул и перед началом летней сессии.

пресс-служба минмолодежи РБ
Фото: пресс-служба | минмолодежи РБ
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