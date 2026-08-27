Уфимец вошел в консультативный совет при министерстве объединения Кореи

Педагог из Уфы Арслан Ярмуллин вошел в национальный консультативный совет по мирному и демократическому объединению корейского полуострова при министерстве объединения Республики Корея. Об этом Арслан рассказал «Башинформу».

«По приглашению посольства Кореи в России я посетил семинар для иностранных студентов в Инчхоне. Семинар собрал носителей корейского языка из разных стран мира. Мы учились методикам преподавания языка и познакомились поближе с культурой Кореи», — рассказал Арслан Ярмуллин.

Для него главным событием поездки стало участие в образовательном съезде министерства объединения Республики Корея. На мероприятии избрали членов консультативного совета по мирному и демократическому объединению Кореи. В этом году впервые в совет вошли иностранные граждане, изучающие корейский язык. Среди кандидатов выбрали Арслана Ярмуллина.

«Для меня это еще одна возможность принести пользу нашему сообществу и укреплять мосты между Россией и Кореей. Как иностранный студент, я буду участвовать в онлайн-мероприятиях и делиться своим опытом на уроках корейского языка», — поделился уфимец.

Ранее Башинформ писал, что президент Египта вручил Верховному муфтию России орден.