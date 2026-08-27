Синоптики назвали виновника похолодания в Башкирии

В Башкирии в пятницу, 28 августа, придёт заметное похолодание. Как пояснили в Башгидрометцентре, на Урал и Центральную Россию из Арктики смещается холодный фронт. Эти территории сейчас под влиянием тыловой части циклона.
Температура в республике понизится ночью до +2, +7, днём — до +12, +17 градусов.
В предстоящие выходные дни в северных и горных районах возможны ночные и утренние заморозки.
Дожди прогнозируются небольшие и преимущественно в северных районах.
Но уже в первую неделю сентября тепло, согласно долгосрочным прогнозам, обещает вернуться.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.