Синоптики назвали виновника похолодания в Башкирии

В Башкирии в пятницу, 28 августа, придёт заметное похолодание. Как пояснили в Башгидрометцентре, на Урал и Центральную Россию из Арктики смещается холодный фронт. Эти территории сейчас под влиянием тыловой части циклона.

Температура в республике понизится ночью до +2, +7, днём — до +12, +17 градусов.

В предстоящие выходные дни в северных и горных районах возможны ночные и утренние заморозки.

Дожди прогнозируются небольшие и преимущественно в северных районах.

Но уже в первую неделю сентября тепло, согласно долгосрочным прогнозам, обещает вернуться.