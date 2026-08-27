МВД по Башкортостану опровергло фейковое видео о задержании группы лиц

Сегодня в интернете появилась недостоверная информация о якобы задержании сотрудниками МВД по Республике Башкортостан группы лиц по подозрению в совершении преступления. Ведомство официально опровергло эти сведения.
«Сообщаем, что распространяемые материалы содержат явные и грубые признаки подделки. Злоумышленники сгенерировали видео, имитирующее комментарий начальника Отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан Родионова Максима Владимировича.
Предлагаем журналистам и представителям блогосферы использовать только достоверные источники, тщательно проверять соответствие действительности распространяемой информации, в том числе о деятельности органов государственной власти и обращаться за официальной информацией в пресс-службу ведомства», — говорится в сообщении МВД по Республике Башкортостан.
Ранее в Башкирии разоблачили фейк об «агроквотах для участников СВО».
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