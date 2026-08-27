К концу недели в Башкирии резко похолодает

Жители республики потихоньку могут прощаться с летним теплом. В регион постепенно приходит похолодание. Пока столбики термометров будут опускаться ниже по ночам, днем же ожидаются дожди, сообщают синоптики Башгидромета.

Так, сегодня, 27 августа, днем кратковременные дожди, местами грозы, по югу без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха +17, +22°.

В пятницу, 28 августа, без существенных осадков, ночью в северных районах небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью столбики термометров покажут +3, +8°, днем воздух прогреется до +13, +18°.