Башкирский Благовещенск сделают привлекательным для туристов

В 2026 году Благовещенск выиграл субсидию госпрограммы «Развитие туризма», что позволило поэтапно благоустроить исторический центр и создать новые объекты туристической инфраструктуры, сообщили в минпредпринимательства и туризма РБ. Работа ведется в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство».
«Сочетание сохранившейся уездной архитектуры, богатой истории меценатства и современных дизайнерских решений создает тот самый контраст, который ценят современные путешественники», – прокомментировала замминистра Владлена Елышева.
В ходе празднования 270-летия Благовещенска 22 августа впервые включили архитектурную подсветку бывшей учительской семинарии. Теперь она будет работать в вечернее время вместе с уличным освещением. Учебному заведению в этом году исполнилось 150 лет.
«Для Благовещенска это новое направление. Мы постарались, чтобы подсветка не просто украшала здание, а рассказывала его историю и дополняла облик улицы Советской. Это первый этап проекта, и дальше здесь появятся новые элементы, интересные как жителям города, так и его гостям», – отметила глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.
Далее на главной улице планируется установить входную арку, арт-объекты, фотозоны, малые архитектурные формы с символикой города и стенды туристической навигации.
Ранее в Благовещенске отреставрировали Воскресенские ряды, а расположенные в районе монастырь «Святые кустики» и арматурный завод оказались в числе излюбленных мест внутреннего туризма.
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