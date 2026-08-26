Юлия Юмагуена покидает пост директора медиадома «Вся Уфа». Как сообщает телеканал, она уходит по собственному желанию.

Напомним, в октябре 2024 года в Уфе был создан муниципальный медиахолдинг. Он объединил продюсерский центр «Вся Уфа» и печатные издания: журнал «Уфа» и газеты «Уфимские ведомости», «Вечерняя Уфа», «Киске Өфө». Руководителем новой организации была назначена Юлия Юмагуена, с апреля 2023 года являвшаяся директором продюсерского центра «Вся Уфа».