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17:04 (UTC+5), 26 Августа 2026

В Уфе приведут в порядок переходы у школ и детских садов

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Сергей Николаев
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В Уфе продолжается обустройство тротуаров и пешеходных переходов у школ и детских садов, сообщает администрация города. 

В рамках проекта «Дорога к знаниям» запланирована замена асфальта на 54 участках, 49 из которых – подходы к образовательным учреждениям. На сегодняшний день установлено порядка 18 тысяч бордюрных камней, уложено 23 тысячи квадратных метров асфальта.

Работы идут в Дёмском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском и Советском районах. В числе объектов – тротуары к детскому саду № 305, лицею № 123, школам № 113, 132, 131, 19, 24, 94, гимназиям № 11 и № 64, физико-математическому лицею № 93, а также к ряду детских садов.

Особое внимание уделяется безопасности. Совместно с Госавтоинспекцией проведен комиссионный объезд, составлен план по устранению недостатков улично-дорожной сети вблизи школ и дошкольных учреждений. Приведены в соответствие 18 дорожных знаков, нанесена дорожная разметка на 882 пешеходных переходах из запланированных 1076, работы завершат до 31 августа.

Дополнительно установлены 2 светофорных объекта вызывного типа на пересечении улиц Степана Халтурина и Левченко, вблизи школ №100 и №7, детских садов №№228, 237, 30, а также на улице Советов в микрорайоне Шакша, вблизи детского сада №273.

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