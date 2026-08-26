В Уфе перекроют кольцо «Центрального рынка»

В Уфе ограничат движение на кольце «Центрального рынка», предупреждает мэрия. Для проезда до 29 августа будет недоступна внутренняя полоса проезжей части кругового пересечения улиц Революционной, Цюрупы и 50-летия Октября. Ограничения связаны с работами по благоустройству.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе до 28 августа продлили ограничения на улице Кустарной.