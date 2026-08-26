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22:12 (UTC+5), 26 Августа 2026

В районе Башкирии прошли масштабные антитеррористические учения

Фото: администрация Белорецкого района | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Сегодня в Белорецком районе прошли плановые антитеррористические учения, в которых приняли участие все силовые структуры и сотрудники местной администрации. Мероприятие проводилось с целью отработки совместных действий при возникновении угрозы террористического характера.

По легенде учений, на территорию больничного городка совершено нападение условных «террористов» с использованием беспилотных летательных аппаратов. Оперативный штаб незамедлительно развернул работу. Опасную зону блокировали, организовали условную эвакуацию пациентов, в том числе маломобильных граждан. Особое внимание уделили проверке систем оповещения и безопасности маршрутов запасных выходов.

Как отметили в муниципалитете, такие тренировки позволяют всем участникам — от сотрудников спецслужб до представителей муниципальной власти — детально отработать алгоритмы действий и в случае реальной угрозы действовать чётко и слаженно.

В администрации района подчеркнули, что безопасность жителей остаётся безусловным приоритетом, поэтому работа по совершенствованию антитеррористической защищённости объектов будет продолжена.

Ранее житель Башкирии, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнять законные требования сотрудников полиции и бросил в их сторону несколько кирпичей.

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