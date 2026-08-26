Башкирский курай прозвучал на Северном полюсе

Солист группы AY YOLA Ринат Рамазанов сыграл народную мелодию «Урал» на Северном полюсе. Об этом артист сообщил в соцсетях.

Ринат Рамазанов срезал курай в Уральских горах, а инструмент доделал на Северном полюсе. По традиции длину курая он отмерил кулаками, вырезал необходимые отверстия, а затем сыграл народную мелодию «Урал».

«Курай не просто музыкальный инструмент. Это проводник, соединяющий человека с природой. Через его звучание кураист может выразить то, для чего порой не хватает слов: любовь к родной земле, красоту природы, благодарность за всё, что нас окружает», — рассказал Ринат Рамазанов.

Группа AY YOLA отправилась на Северный полюс на борту атомохода «50 лет Победы» в составе делегации из 22 стран. Музыканты представили башкирский эпос «Урал-батыр».