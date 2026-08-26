1 сентября в Башкирии запретят продажу алкоголя

В День знаний в республике будет запрещена продажа алкоголя, сообщает столичная мэрия.
Напомним, закон запрещает розничную торговлю. Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары). За нарушение предусмотрены крупные штрафы, от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Напомним, ограничение продажи алкоголя в республике действует также в День молодёжи, в новогодние каникулы, дни проведения мероприятий, посвященных последнему звонку в школах, и сабантуев.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.