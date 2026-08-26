1 сентября в Башкирии запретят продажу алкоголя

В День знаний в республике будет запрещена продажа алкоголя, сообщает столичная мэрия.

Напомним, закон запрещает розничную торговлю. Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары). За нарушение предусмотрены крупные штрафы, от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Напомним, ограничение продажи алкоголя в республике действует также в День молодёжи, в новогодние каникулы, дни проведения мероприятий, посвященных последнему звонку в школах, и сабантуев.