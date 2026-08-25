В управлении образования администрации Уфы назначили нового начальника

По данным мэрии города, должность начальника управления образования занял Султан Рузилович Бадыков. Он родился 28 мая 1985 года в городе Чардара (Казахстан). Окончил Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «Математика с дополнительной специальностью информатика», прошел профессиональную переподготовку в Центре профессиональной подготовки кадров по специальности «Менеджмент в образовании».
Работал учителем информатики в уфимской гимназии №3, директором лицея №21, заместителем начальника управления образования администрации Уфы. С октября 2024 года занимал должность заместителя главы администрации Советского района Уфы.
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