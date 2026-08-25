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17:20 (UTC+5), 25 Августа 2026

В уфимских школах появятся классы ракетно-космических технологий и следкома

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

Как сообщила на совещании в мэрии заместитель начальника управления образования администрации Уфы Ирина Басенко, с 1 сентября текущего года в пяти школах стартует пилотный проект «Класс ракетно-космических технологий», в семи школах впервые будут открыты кадетские классы следственного комитета.

Сеть предпрофессиональных классов расширяется по поручению Главы региона Радия Хабирова в рамках реализации модельного стандарта. 

Напомним, в школах Уфы уже открыты медицинские, психолого-педагогические, инженерные и энергетические классы. 

Всего в Башкортостане функционируют 1462 предпрофессиональных класса по направлениям: инженерия, железнодорожное дело, машиностроение и авиастроение, энергетическая, химическая и нефтегазовая промышленность, медиа- и креативные технологии, индустрия гостеприимства и другие. Они открыты в 769 школах, сообщал ранее «Башинформ».

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