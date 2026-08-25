В Уфе мастер автосервиса обнаружил в салоне машины ужа

Механик автосервиса на улице Баязита Бикбая в Уфе обнаружил в салоне машины, оставленной на ремонт, ужика. Непрошеный гость спрятался под обшивкой в салоне, затем уполз куда-то вглубь. Накануне владелец авто ездил на рыбалку. Вероятно, тогда и заполз «нелегальный пассажир».

На место приехали спасатели. Они разобрали часть обивки заднего сиденья и обнаружили 25-сантиметрового ужа. Его вызволили и выпустили в ближайший зеленый овраг с ручьем, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.