В Уфе мастер автосервиса обнаружил в салоне машины ужа

Механик автосервиса на улице Баязита Бикбая в Уфе обнаружил в салоне машины, оставленной на ремонт, ужика. Непрошеный гость спрятался под обшивкой в салоне, затем уполз куда-то вглубь. Накануне владелец авто ездил на рыбалку. Вероятно, тогда и заполз «нелегальный пассажир».
На место приехали спасатели. Они разобрали часть обивки заднего сиденья и обнаружили 25-сантиметрового ужа. Его вызволили и выпустили в ближайший зеленый овраг с ручьем, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
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