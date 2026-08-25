В Башкирии ожидается жаркая погода с грозами

В ближайшие дни в Башкирии ожидается переменчивая погода, сообщают синоптики Башгидрометцентра. Так, сегодня, 25 августа, без существенных осадков, днем по северо-западу дождь с грозой. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +25, +30°.

В среду, 26 августа, ночью местами, днем пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, днем град. Ветер западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем +19, +24°, по юго-востоку до +25°.