Врачи в Нижнем Новгороде сохранили зрение беременной пациентке

Сложную операцию провели нижегородские офтальмохирурги женщине, у которой диагностировали высокую угрозу разрыва сетчатки во время естественных родов.
Как передает pravda-nn.ru, процедуру провели с помощью современного навигационного лазерного оборудования. Это позволило не только сохранить 100% зрения пациентки, но и отказаться от кесарева сечения.
Отмечается, что подобное осложнение встречается редко, однако в данном случае ситуация усугублялась тяжелой аллергией на анестезию и повышенной чувствительностью глаз жительницы. Уникальность вмешательства заключалась в бесконтактном методе, который исключил использование обезболивающих препаратов.
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