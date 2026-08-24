В Уфе пройдут бесплатные квизы и вечеринки с диджей-сетами

В Уфе на территории Арт-КВАДРАТА откроется пространство для досуга и отдыха «Лето с МТС», которое будет работать ежедневно с 28 августа по 9 сентября включительно.

В программе — бесплатные игры, квизы и вечеринки с диджей-сетами. Площадка с игровыми зонами будет принимать посетителей ежедневно с 12:00 до 22:00, в пятницу и субботу работу пространства продлят еще на один час. За прохождение нескольких заданий посетители смогут получить фирменный мерч. Участие во всех активностях бесплатное.

Несколько вечеров будут посвящены электронной музыке. Каждый вечер за пультом будет выступать новый диджей, при этом вход на музыкальную программу будет свободным для всех желающих. Узнать расписание активностей на площадке и зарегистрироваться можно будет на официальном сайте проекта.

Главным музыкальным событием станет концерт музыканта ТРАВМА — мультиплатинового артиста, способного раскрываться в самых разных стилях и поджанрах. Выступление состоится 5 сентября в 20.00, на территории пространства Арт-КВАДАРТ. Вход бесплатный, для посещения концерта потребуется обязательная регистрация.

«Уфа присоединилась к Екатеринбургу и Набережным Челнам, став третьим городом в 2026 году, где открылось модное развлекательное пространство. Это место мы создавали как современный центр отдыха, где горожане могут не только весело провести время, но и познакомиться с новыми технологиями. Здесь есть всё для активного досуга: от спортивных зон до интерактивных площадок. Мы приглашаем уфимцев и гостей города провести последние летние дни в модном месте, где можно отдохнуть с друзьями, позаниматься спортом и попробовать что-то необычное», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.