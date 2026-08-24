В Башкирии по нацпроекту обновили инженерные сети

В Башкирии по федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается масштабная работа по обновлению, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, сообщает министерство ЖКХ РБ.

Главная задача – построить новые водозаборы, полностью заменить изношенные тепловые магистрали и обновить водопроводное хозяйство, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем. В республике в 2025 году завершили работы на 23 объектах. Всего отремонтировали более 70 километров сетей водоснабжения и свыше 4 километров сетей теплоснабжения.

Мероприятия нацпроекта «Инфраструктура для жизни» синхронизированы с народной программой партии «Единая Россия», которая держит на постоянном контроле работу по обновлению и строительству объектов городского хозяйства и ключевых объектов коммунальной инфраструктуры.