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17:59 (UTC+5), 24 Августа 2026

Районы Башкирии отправили на СВО пиломатериалы и домашние заготовки

Фото: администрация Белорецкого района Башкирии | соцсети
Сергей Николаев
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Каждое учреждение лесного хозяйства Башкортостана вносит свой вклад в поддержку участников специальной военной операции, сообщает минлесхоз РБ. Лесоводы региона находятся на постоянной связи с командирами подразделений и оперативно закрывают поступающие запросы.

На днях Кугарчинский лесхоз подготовил и отгрузил 19 кубометров лесоматериала в Луганскую Народную Республику по прямому обращению командира батальона. Древесина на передовой – это укрепления, надежные блиндажи и сохраненные жизни наших бойцов.

В очередной раз жители села Тирлянский показали, что такое настоящая поддержка участников специальной военной операции, сообщает администрация Белорецкого района республики.  Совсем недавно в село приезжали земляки из двух разных направлений – десантно-штурмовой батальон, где служат наши кадровые офицеры, и танковый батальон с Белгородского направления.

Ребята загрузили 4 машины: пиломатериалы, листы ОСБ, генераторы, рации, маскировочные сети, сухой душ. А ещё – домашние заготовки, мёд и гостинцы от неравнодушных жителей села.

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