Районы Башкирии отправили на СВО пиломатериалы и домашние заготовки

Каждое учреждение лесного хозяйства Башкортостана вносит свой вклад в поддержку участников специальной военной операции, сообщает минлесхоз РБ. Лесоводы региона находятся на постоянной связи с командирами подразделений и оперативно закрывают поступающие запросы.
На днях Кугарчинский лесхоз подготовил и отгрузил 19 кубометров лесоматериала в Луганскую Народную Республику по прямому обращению командира батальона. Древесина на передовой – это укрепления, надежные блиндажи и сохраненные жизни наших бойцов.
В очередной раз жители села Тирлянский показали, что такое настоящая поддержка участников специальной военной операции, сообщает администрация Белорецкого района республики. Совсем недавно в село приезжали земляки из двух разных направлений – десантно-штурмовой батальон, где служат наши кадровые офицеры, и танковый батальон с Белгородского направления.
Ребята загрузили 4 машины: пиломатериалы, листы ОСБ, генераторы, рации, маскировочные сети, сухой душ. А ещё – домашние заготовки, мёд и гостинцы от неравнодушных жителей села.
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