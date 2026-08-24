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14:15 (UTC+5), 24 Августа 2026

Билайн седьмой год поддерживает акцию «Дети вместо цветов»

Идея акции заключается в том, чтобы вместо множества букетов от класса подарить учителю один общий букет, а сэкономленные средства направить на помощь тяжелобольным детям и молодым взрослым.

Фото: Билайн | пресс-служба Билайна
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Билайн седьмой год подряд выступает партнёром благотворительной акции «Дети вместо цветов». Оператор обеспечивает бесплатную работу горячей линии акции, оплачивает отправку СМС-уведомлений участникам, в том числе абонентам других операторов, а также предоставляет 20 своих офисов в разных регионах России для выдачи праздничной атрибутики — один из таких пунктов организован в Уфе.

В 2026 году акция «Дети вместо цветов» проходит в 12-й раз. Её организуют Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком». До 5 сентября участники акции могут получить консультацию по телефону 8-903-162-88-81. Линия работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Все расходы на связь и техническое обеспечение горячей линии берёт на себя Билайн. 

Чтобы принять участие, участникам необходимо:

  • Обсудить участие с учителем, родителями и детьми.
  • Зарегистрировать класс на сайте акции и получить атрибутику по номеру заявки из СМС.
  • Получить комплект атрибутики в удобном пункте выдачи.
  • Сделать пожертвование — индивидуально или от всего класса. Размер взноса каждый участник определяет самостоятельно.

После регистрации на сайте акции участник получает СМС с номером заявки. Билайн оплачивает отправку этих сообщений независимо от того, услугами какого оператора связи пользуется участник.

По номеру заявки можно получить праздничную атрибутику в пункте выдачи, организованном в офисе Билайна. Получение проходит без документов и очередей. В комплект входят наклейки и стикерпаки для учеников, лента для общего букета, открытка и благодарность для учителя, наклейка на дверь класса или школы.

Нюта Федермессер, директор и учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»:
«Я не могу примерить на себя жизнь мамы с тяжелобольным ребенком. Мне страшно, мне кажется, что я бы не справилась. Но не замечать жизнь мам и пап, которых болезнь ребенка лишила возможности работать, отдыхать с друзьями, смотреть в будущее с любопытством — я тоже не могу. А что могу я? Что может каждый из нас? Что могут и дети? Мы можем организовать акцию “Дети вместо цветов”, можем участвовать в ней, можем рассказывать о жизни героев, о жизни героических мам и пап, чьи дети никогда не станут взрослыми и независимыми. Мы можем заметить, помочь, не отворачиваться. А когда нас много, мы можем главное — вернуть уставшим мамам веру в добро; уставшим учителям — веру в значимость их работы; а детям можем подарить важное знание — в школе главное — не оценки, а люди!».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию в Билайне:
«Дети вместо цветов» — яркий пример того, как технологии и человеческая доброта могут менять жизни. Мы видим, как растёт география проекта и как увеличивается сумма собранных средств, а значит, наша общая цель — сделать благотворительность доступной и технологичной — действительно работает».

За все годы проведения «Дети вместо цветов» участники собрали более 576 млн рублей, помощь получили более 12 тысяч семей. В 2025 году сбор превысил 96,5 млн рублей, став рекордным за всю историю акции. Средства направляются на приобретение медицинского оборудования, лечебного питания и других необходимых вещей для детей и молодых взрослых с тяжёлыми заболеваниями.

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