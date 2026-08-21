В Башкирии скончался председатель организации инвалидов Олег Ротов

Сегодня ночью ушел из жизни руководитель региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» Олег Львович Ротов, сообщили в Общественной палате региона. Ему было 57 лет.

Более 10 лет Олег Ротов возглавлял Башкирскую республиканскую организацию Всероссийского общества инвалидов, являлся членом Общественной палаты РБ. Под его руководством были реализованы ключевые инициативы по созданию доступной среды для маломобильных граждан, поддержке ветеранов и развитию инклюзивных проектов.

ИА «Башинформ» выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем соратникам Олега Львовича.