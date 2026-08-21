Цирк «Золото Африки» покажет в Уфе шоу с хищниками и воздушными гимнастами

Зрителей ждет встреча с грозными тиграми и львицами, а также смешанной группой из пяти хищников. Дрессировщики представят номер «Гроза Африки», а в «Параде экзотики» выступят кенгуру, носухи, еноты, белый дикобраз, лемуры и попугаи.

Помимо шоу с животными, в программе заявлены силовые и воздушные номера. Артисты покажут аттракцион с жонглированием девятиметровыми бревнами, выступление на «Колесе смелости» без страховки и полет мотоцикла через автомобиль от мотогруппы Михаила Губанова из Санкт-Петербурга. Для самых юных зрителей выступит клоун Мотя.

В представлении участвуют артисты, выступающие в ведущих цирках России и за рубежом.

Шоу пройдет по адресу: ул. Маршала Жукова, 30, на площадке гипермаркета «Магнит». Касса начнет работу с 1 сентября с 10:00 до 19:00. Билеты уже доступны онлайн на сайте цирка, а в соцсетях цирка проходит розыгрыш билетов на представления.

Для семей с малышами предусмотрена льгота: дети до трех лет включительно проходят бесплатно без отдельного места в сопровождении взрослого.

Захватывающее шоу ждет именно вас!