Синоптики дали прогноз погоды на субботу и воскресенье в Башкирии

Выходные дни в республике порадуют жителей летним теплом, однако погода будет неустойчивой.
По данным Башгидромета, сегодня, 21 августа, днем солнце прогреет воздух до +21, +29 градусов. Возможны грозы, локальные ливни и град.
В субботу, 22 августа, ночью столбики термометров покажут +9, +14, а днем +26 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы.
В воскресенье, 23 августа, ночью местами ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +20, +25 градусов.
Ранее в Башкирии объявили беспилотную опасность.
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