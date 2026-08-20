Жителя Башкирии Анатолия Копылова поздравили с вековым юбилеем

Жизнь Анатолия Георгиевича — пример честного служения Родине, стойкости и преданности своему делу. Анатолий Георгиевич родился в 1926 году в деревне Покровка Баймакского района, в январе 1945 года был призван на службу, прошёл обучение в школе морских лётчиков, а после войны окончил военно-морское авиационно-техническое училище.
Полковник, инженер запаса, кандидат технических наук, доцент, он награждён медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги», «За отвагу», знаком «Ветеран Великой Отечественной войны» и медалью «За безупречную службу» II степени.
«От всей души желаю Анатолию Георгиевичу крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких. Низкий поклон за достойную жизнь и пример любви к Родине», — написал Сергей Озерцов.
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