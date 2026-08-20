Жительнице Башкирии Гафире Саяповой исполнилось 104 года

В селе Старые Тукмаклы Кушнаренковского района с днем рождения поздравляют долгожительницу Гафиру Саяпову. Она празднует 104-й день рождения, сообщил глава администрации Марат Латыпов.
Гафира Хамадризяловна всю жизнь прожила в родном селе. Ещё до начала Великой Отечественной войны окончила Кушнаренковское педучилище, а затем на долгие десятилетия связала судьбу со школой: почти полвека она учила детей. В военные годы выходила на поля, помогала убирать урожай. На протяжении всего трудового пути активно участвовала в общественной жизни села.
Вместе с супругом Талгатом Мамалимовичем вырастили сына и дочь. Сегодня у Гафиры Хамадризяловны четверо внучек и шестеро правнучек. Свой праздник она встречает в кругу большой любящей семьи.
«Односельчане всегда уважали Гафиру Хамадризяловну, ученики искренне её любили, а родители ценили за мудрость и доброту. Её судьба – это история стойкости, преданности делу и безграничной любви к малой родине», – отметил Марат Латыпов.
Ранее ветеран Великой Отечественной войны Асхат Фахрутдинов встретил свое 100-летие.
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