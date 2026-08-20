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12:45 (UTC+5), 20 Августа 2026

Жительнице Башкирии Гафире Саяповой исполнилось 104 года

Большую часть жизни долгожительница посвятила детям.

Фото: Айгуль Валеева | Газета «Авангард»
Ляйсан Закирова
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В селе Старые Тукмаклы Кушнаренковского района с днем рождения поздравляют долгожительницу Гафиру Саяпову. Она празднует 104-й день рождения, сообщил глава администрации Марат Латыпов. 

Гафира Хамадризяловна всю жизнь прожила в родном селе. Ещё до начала Великой Отечественной войны окончила Кушнаренковское педучилище, а затем на долгие десятилетия связала судьбу со школой: почти полвека она учила детей. В военные годы выходила на поля, помогала убирать урожай. На протяжении всего трудового пути активно участвовала в общественной жизни села.

Вместе с супругом Талгатом Мамалимовичем вырастили сына и дочь. Сегодня у Гафиры Хамадризяловны четверо внучек и шестеро правнучек. Свой праздник она встречает в кругу большой любящей семьи. 

«Односельчане всегда уважали Гафиру Хамадризяловну, ученики искренне её любили, а родители ценили за мудрость и доброту. Её судьба – это история стойкости, преданности делу и безграничной любви к малой родине», – отметил Марат Латыпов.

Ранее ветеран Великой Отечественной войны Асхат Фахрутдинов встретил свое 100-летие.

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