В Уфе по просьбам жителей благоустроили двор

В Уфе продолжается активная реализация проектов по Программе поддержки местных инициатив (ППМИ). В рамках программы завершены работы по асфальтированию дворовой территории и благоустройству парковки по адресу: улица Степана Кувыкина, 16/1, сообщает администрация города.

ППМИ – это отличный пример того, как совместными усилиями жителей и муниципалитета удается оперативно решать важные вопросы благоустройства территорий города. Сейчас продолжается сбор проектов на будущий 2027 год. Жители Уфы могут вносить свои предложения по благоустройству.