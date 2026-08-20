В Башкирии пропал 50-летний худощавый мужчина

В Башкирии разыскивают 50-летнего жителя города Баймака.

Ульмасбаев Зиннур Умуткужиевич пропал 16 августа 2026 года, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан».

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие.

По информации волонтеров, был одет в футболку, трусы и носки.

Контактный телефон: 8-800-700-54-52 или 112.