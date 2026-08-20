В Башкирии прогнозируют ливни и град

На отдельных участках дорог ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м, ночью и утром в тумане до 500 м и менее.
Местами по республике ожидается пожароопасность 4-го класса.
В субботу, 22 августа, ночью по республике, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +21, +26°.
В воскресенье, 23 августа, ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +20, +25°.
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