В Башкирии отменят несколько иглинских электричек

В связи с ремонтом на перегоне Тавтиманово – Иглино отменятся электрички на маршруте между Уфой и Иглинским районом, сообщили в БППК.
22, 26, 29 августа отменяются:
- № 6404 Дёма (отпр. 07.43) – Улу-Теляк (приб. 09.42),
- № 6413 Улу-Теляк (отпр. 05.36) – Дёма (приб. 07.31).
26 августа отменяется:
- № 6427 Иглино (отпр. 07.03) – Дёма (приб. 08.07).
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