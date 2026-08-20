Пятница, 21 Августа 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
19:17 (UTC+5), 20 Августа 2026

В Башкирии наградили победителей конкурса Движения Первых

20 августа во Дворце молодежи Ишимбая в рамках республиканского августовского совещания по образованию состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых».

Фото: Эвелина Янгирова | региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Лейла Аралбаева
Прослушать статью:

Масштабное мероприятие объединило более 150 участников – победителей и призеров конкурса, экспертов и почетных гостей.

Конкурс первичных отделений Движения Первых направлен на развитие единого воспитательного пространства и поддержку проектных инициатив. Участники представили проекты, направленные на развитие детских и молодежных инициатив, воспитание активной гражданской позиции и создание условий для самореализации детей и молодежи.

В рамках мероприятия состоялись презентации лучших практик конкурса, тренинг по эмоциональному выгоранию от Республиканского молодежного психологического центра, а также торжественное награждение победителей и призеров. 

«Гордимся сегодняшним результатом, но понимаем: это только начало. Конкурс показал, какой огромный потенциал есть у наших первичных отделений. Впереди – новые идеи, новые проекты и новые победы. В преддверии нового учебного года хочу поздравить всех педагогов, наставников, родителей и, конечно, наших школьников и студентов. Пусть новый учебный год станет временем поддержки единомышленников и радости от общих побед», отметила заместитель министра просвещения Республики Башкортостан Инесса Косолапова.

В прошлом сезоне Башкирия стала лидером по сумме привлечённых средств. Общее количество победителей в регионе – 151 первичное отделение. Среди них 83 школы, 52 детских сада, 5 учреждений среднего профессионального образования и 11 учреждений дополнительного образования.

Детский сад №7 «Колокольчик» города Янаула и детский сад №11 Уфы стали абсолютными победителями и выиграли по 1 миллиону рублей. Общая сумма привлечённых средств в республику составила рекордные 38 900 000 рублей.

«Проект стал для нас школой лидерства и командной работы. Это большая возможность для первичных отделений самостоятельно привлекать ресурсы и реализовывать то, что действительно важно для детей и молодёжи. То, что Республика Башкортостан вышла в лидеры по объёму привлечённых средств – заслуга каждого куратора и активиста. Рад и благодарен всем, кто вложил силы в этот результат», – поделился председатель Совета регионального отделения Движения Первых Республики Башкортостан Ильнур Юлдыбаев.

Уже в новом учебном году стартует очередной сезон конкурса первичных отделений Движения Первых. Принять участие в нём смогут первичные отделения школ, детских садов, колледжей, вузов и учреждений дополнительного образования. Особое внимание в новом сезоне будет уделено проекту «Приключения Первых» и поддержке первичных отделений малокомплектных школ.

Участникам предстоит представить проекты по ключевым направлениям деятельности Движения Первых: образование и знание, культура и искусство, спорт, экология, патриотизм, медиа и добровольчество. Лучшие инициативы получат ресурсную поддержку, а победители войдут в сообщество сильнейших первичных отделений страны и смогут рассчитывать на дальнейшее сопровождение своих проектов. Подробные условия участия, сроки приёма заявок и критерии оценки будут опубликованы на официальных ресурсах Движения Первых. 

Организаторами мероприятия выступают региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан при поддержке министерства просвещения РБ.

Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Эвелина Янгирова региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
Фото: Эвелина Янгирова | региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан
1 из 12
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru