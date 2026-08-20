В Башкирии наградили победителей конкурса Движения Первых

Масштабное мероприятие объединило более 150 участников – победителей и призеров конкурса, экспертов и почетных гостей.

Конкурс первичных отделений Движения Первых направлен на развитие единого воспитательного пространства и поддержку проектных инициатив. Участники представили проекты, направленные на развитие детских и молодежных инициатив, воспитание активной гражданской позиции и создание условий для самореализации детей и молодежи.

В рамках мероприятия состоялись презентации лучших практик конкурса, тренинг по эмоциональному выгоранию от Республиканского молодежного психологического центра, а также торжественное награждение победителей и призеров.

«Гордимся сегодняшним результатом, но понимаем: это только начало. Конкурс показал, какой огромный потенциал есть у наших первичных отделений. Впереди – новые идеи, новые проекты и новые победы. В преддверии нового учебного года хочу поздравить всех педагогов, наставников, родителей и, конечно, наших школьников и студентов. Пусть новый учебный год станет временем поддержки единомышленников и радости от общих побед», – отметила заместитель министра просвещения Республики Башкортостан Инесса Косолапова.

В прошлом сезоне Башкирия стала лидером по сумме привлечённых средств. Общее количество победителей в регионе – 151 первичное отделение. Среди них 83 школы, 52 детских сада, 5 учреждений среднего профессионального образования и 11 учреждений дополнительного образования.

Детский сад №7 «Колокольчик» города Янаула и детский сад №11 Уфы стали абсолютными победителями и выиграли по 1 миллиону рублей. Общая сумма привлечённых средств в республику составила рекордные 38 900 000 рублей.

«Проект стал для нас школой лидерства и командной работы. Это большая возможность для первичных отделений самостоятельно привлекать ресурсы и реализовывать то, что действительно важно для детей и молодёжи. То, что Республика Башкортостан вышла в лидеры по объёму привлечённых средств – заслуга каждого куратора и активиста. Рад и благодарен всем, кто вложил силы в этот результат», – поделился председатель Совета регионального отделения Движения Первых Республики Башкортостан Ильнур Юлдыбаев.

Уже в новом учебном году стартует очередной сезон конкурса первичных отделений Движения Первых. Принять участие в нём смогут первичные отделения школ, детских садов, колледжей, вузов и учреждений дополнительного образования. Особое внимание в новом сезоне будет уделено проекту «Приключения Первых» и поддержке первичных отделений малокомплектных школ.

Участникам предстоит представить проекты по ключевым направлениям деятельности Движения Первых: образование и знание, культура и искусство, спорт, экология, патриотизм, медиа и добровольчество. Лучшие инициативы получат ресурсную поддержку, а победители войдут в сообщество сильнейших первичных отделений страны и смогут рассчитывать на дальнейшее сопровождение своих проектов. Подробные условия участия, сроки приёма заявок и критерии оценки будут опубликованы на официальных ресурсах Движения Первых.

Организаторами мероприятия выступают региональное отделение Движения Первых Республики Башкортостан при поддержке министерства просвещения РБ.