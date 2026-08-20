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11:07 (UTC+5), 20 Августа 2026

Уфимцев пригласили на «Олдскульный диктант»

Фото: оргкомитет | Тотальный диктант
Элина Ахметова

Организаторы «Тотального диктанта» приглашают уфимцев проверить грамотность в атмосфере старой школы. «Физических» мест всего 30, но принять участие смогут все желающие — онлайн.

Офлайн-участники напишут диктант в пространстве «РяДом» (ул. Октябрьской революции, 76) в 19 часов под диктовку кандидата филологических наук и постоянной участницы «Тотального диктанта» Гузели Резяповой. После надо будет сдать работы на проверку. Результаты появятся в личных кабинетах на сайте Тотального диктанта после 1 сентября.

Онлайн 26 августа в 21.30: диктует актёр Ефим Шифрин. Как и на традиционном Тотальном диктанте, для участия нужно войти в личный кабинет на сайте акции, зайти на страницу диктанта, написать текст под диктовку в специальной форме, отправить на проверку и узнать оценку в личном кабинете в начале сентября.

Ранее сообщали о результатах «Тотального диктанта».

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