Уфимцев пригласили на «Олдскульный диктант»

Организаторы «Тотального диктанта» приглашают уфимцев проверить грамотность в атмосфере старой школы. «Физических» мест всего 30, но принять участие смогут все желающие — онлайн.
Офлайн-участники напишут диктант в пространстве «РяДом» (ул. Октябрьской революции, 76) в 19 часов под диктовку кандидата филологических наук и постоянной участницы «Тотального диктанта» Гузели Резяповой. После надо будет сдать работы на проверку. Результаты появятся в личных кабинетах на сайте Тотального диктанта после 1 сентября.
Онлайн 26 августа в 21.30: диктует актёр Ефим Шифрин. Как и на традиционном Тотальном диктанте, для участия нужно войти в личный кабинет на сайте акции, зайти на страницу диктанта, написать текст под диктовку в специальной форме, отправить на проверку и узнать оценку в личном кабинете в начале сентября.
Ранее сообщали о результатах «Тотального диктанта».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.