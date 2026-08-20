Суд признал законным увольнение экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Апелляционный суд Нижнего Новгорода отменил восстановление в должности Ратмира Мавлиева, признал решение горсовета Уфы о расторжении с ним контракта законным, а также признал законным решение Главы республики о прекращении его допуска к государственной тайне.

Таким образом, в настоящее время единственным и легитимным «мэром» является и. о. руководителя городской администрации – Рустам Шарипов.