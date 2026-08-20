Мастерица из Башкирии создала творческую юрту

Гульнур Сулейманова из Миякинского района представила проект креативного пространства «Йөҙлөбикә тирмәһе» в администрации муниципалитета в феврале 2026 года. Местные власти высоко оценили социальную и культурную значимость инициативы, оказав необходимую финансовую и организационную поддержку.

В юрте мастерица воссоздает башкирские костюмы и украшения, опираясь на архивные фотографии и этнографические описания. Все творения Сулеймановой — не музейные экспонаты, а живое свидетельство ушедших эпох, которое позволяет современникам прикоснуться к прошлому.

«Современные и при этом аутентичные изделия находят отклик у широкой аудитории и способствуют сохранению самобытности башкирской культуры», — прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.