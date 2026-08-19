В Уфе за август выпало 164% от нормы осадков

За две недели в Уфе выпало 164% от нормы осадков. Об этом на совещании в мэрии сообщила заместитель начальника Управления гражданской защиты города Татьяна Камская. При месячной норме 54 мм к 17-му числу выпало уже 89 мм дождей.
Как ранее писал «Башинформ», в ночь на 10 августа на башкирскую столицу обрушился мощный ливень, который и поставил рекорд по объему осадков. Начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова сообщала, что в районе аэропорта выпало 80 миллиметров осадков — это почти в полтора раза больше месячной нормы за август (55 мм). На улице Рихарда Зорге наблюдался сильный ливень до 37 мм за час. Это почти 70% от месячной нормы.
По прогнозам синоптиков, завтра, 20 августа, будет без существенных осадков, днем по северо-западу кратковременный дождь, гроза. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +23, +28°.
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