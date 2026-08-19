В Уфе утвердили границы «Места проведения митингов»

В 1905 году на этой территории проходили многолюдные митинги под руководством Уфимского комитета РСДРП.

Соответствующий приказ Башкультнаследия опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

К документу прилагается характеристика объекта с описанием границ участка и схемами. Согласно приложенным требованиям, в границах охраняемых государством объектов запрещается капитальное строительство, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и его элементов.