В Уфе отремонтировали водопровод благодаря нацпроекту

Обновление сетей стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Полностью заменена ветка трубопровода диаметром 100 мм протяжённостью 70,5 метра. Обновлённый участок соединяет городскую сеть с детским садом № 251, обеспечивая учреждение стабильным водоснабжением», — отметили в мэрии Уфы и добавили, что финансирование проекта велось из средств федерального бюджета.
Общая стоимость выполненных работ составила 1,2 млн руб.
«Реализация проекта позволила улучшить качество коммунальных услуг для 200 жителей. Новые коммуникации гарантируют надёжное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объёме и в установленные сроки», — добавили в муниципалитете.
Ранее в Верхнеяркеево Илишевского района закончили ремонт водопровода, сообщал Башинформ.
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