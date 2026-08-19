В Башкирии изменился объем господдержки молодым педагогам вузов

В Башкирии изменился размер средств господдержки молодым научно-педагогическим работникам образовательных организаций высшего образования и молодым научным работникам научных организаций.
С 2026 года общий объем грантов определяется в соответствии с законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период. Соответствующие изменения в указе Главы Республики Башкортостан опубликованы на официальном портале правовой информации республики.
Также согласно документу Государственному комитету РБ по науке и высшему образованию как главному распорядителю средств бюджета РБ поручено обеспечить проведение конкурса на получение грантов и их выделение победителям конкурса.
Ранее мы сообщали, что Башкирия вошла в число регионов РФ с новой моделью управления наукой.
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