В Башкирии изменился объем господдержки молодым педагогам вузов

В Башкирии изменился размер средств господдержки молодым научно-педагогическим работникам образовательных организаций высшего образования и молодым научным работникам научных организаций.

С 2026 года общий объем грантов определяется в соответствии с законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период. Соответствующие изменения в указе Главы Республики Башкортостан опубликованы на официальном портале правовой информации республики.

Также согласно документу Государственному комитету РБ по науке и высшему образованию как главному распорядителю средств бюджета РБ поручено обеспечить проведение конкурса на получение грантов и их выделение победителям конкурса.

Ранее мы сообщали, что Башкирия вошла в число регионов РФ с новой моделью управления наукой.