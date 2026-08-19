В Башкирии будет тепло с кратковременными дождями

В четверг, 20 августа, будет без существенных осадков. Ветер южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9, +14°, по востоку до +4°, днем +23, +28°.
В пятницу, 21 августа, ожидаются кратковременные дожди, ночью по юго-востоку без существенных осадков, местами ливни, грозы, днем град. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до до сильного. Температура воздуха ночью +11, +16°, днем +22, +27°.
В субботу, 22 августа, ночью по республике, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +20, +25°.
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